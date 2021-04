Elise, originaire de Frasnes, est étudiante en dernière année pour devenir logopède. Même si cette dernière a d'abord bien vécu la crise sanitaire, aujourd'hui, la situation commence à devenir difficile., déclare Elise.

Il est vrai que depuis un an, les élèves suivent leurs cours en distanciel. Pour certains d'entre eux, suivre des cours durant plusieurs heures derrière un écran peut avoir un réel impact.



"N'ayant plus vraiment de cours théoriques cette année, je n'ai pas à me plaindre. Toutefois, je sais qu'il est particulièrement difficile pour les autres étudiants de mon année de devoir passer parfois jusqu'à huit heures dernière un ordinateur. Cela fatigue beaucoup et cela a des conséquences sur la concentration. Il est impossible d'être concentré de la même façon pour un cours que nous suivons à 10h et un autre à 17h".