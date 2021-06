Elza, 12 ans, a été renvoyée de son école en raison d’une tenue jugée trop provocante. Sa maman, furieuse, a raconté son histoire à nos confrères du Ligueur. "Elza portait un short et des collants noirs jugés pas assez opaques. On ne lui a donné aucune explication. On l’a renvoyée comme ça. Elle est revenue, elle s’est changée, elle a enfilé un legging et elle est repartie. Et au moment où je vous parle, je ne comprends pas moi-même ce qu’il s’est passé", explique-t-elle.

Avec le retour de la chaleur, les témoignages de ce type se multiplient : jupe ou top jugé trop court, collants pas assez opaques, décolleté trop plongeant ou short au lieu d’un pantalon… Les tenues des élèves sont passées au peigne fin.

"De la transparence d’un collant à l’épaule découverte, les règlements d’ordre intérieur des écoles secondaires sont souvent farfelus mais surtout sexistes", déplore la secrétaire d’État à l’Égalité des genres Sarah Schlitz (Ecolo). "Les règlements qui font une différence entre la tenue des garçons et des filles renforcent la binarité et la pression à une période où les élèves sont en recherche, découvrent leurs corps et changent énormément. La question de la tenue vestimentaire doit être traitée avec empathie et délicatesse", déclare-t-elle...