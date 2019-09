Fin juin, l'école de communication et de journalisme avait été contactée par une délégation d'enseignants de Marie Haps. Ceux-ci venaient d'être informés de la décision de leur conseil d'administration d'arrêter définitivement les activités du centre de langues, et souhaitaient continuer à enseigner "suivant une approche pédagogique unique et un contact privilégiéavec les étudiants".





Après analyse des offres de formations, la direction de l'Ihecs Academy s'est rendue compte de la complémentarité que représentait cette proposition. "La maîtrise d'une langue n'est-elle pas la première étape vers une communication efficace?", lit-on sur son site.