"On a essayé de garder l'école humaine" Enseignement Tom Guillaume

On aurait dû entendre les cris et les rires d’une centaine d’enfants, sur le coup de dix heures, dans la cour de récréation de l’école communale Van Helmont de Jette. Ils sont aujourd’hui une dizaine. Ou plutôt six et six, chaque groupe d’un côté de la barrière qui divise l’espace de récréation.