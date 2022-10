Épreuve de révision Antidote n°49 : saurez-vous trouver les fautes ?

Avec ce logiciel d'aide à la rédaction, c'est comme si 150 personnes vous aidaient à écrire, sur tous les supports !

Messages, mémoires, cartes de restos, lettres et CV truffés de fautes, de tournures malheureuses, de verbes ternes : y en a marre ! On a été bluffés par Antidote, un logiciel d'aide à la rédaction qui transformera un texte pauvre en un document propre et bien tourné. Et enrichira encore plus les textes de ceux qui adorent écrire.