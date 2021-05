Les proclamations de résultats, réunions de parents et autres fêtes de fin d’année pourront avoir lieu pour les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais avec un public limité et en respectant des règles sanitaires strictes.

Le protocole est détaillé dans les circulaires qui viennent d’être envoyées aux écoles fondamentales et secondaires.

À 50 dedans, à 400 dehors

Si ces activités ont lieu en intérieur, elles ne pourront pas accueillir plus de 50 personnes (y compris les enfants de moins de 12 ans), assises, masquées (à partir de 12 ans) et à distance. Les locaux devront être aérés et pas question de boire ni de manger.

À l’extérieur, la jauge pourra monter jusqu’à 400 personnes (moins de 12 ans compris), toujours masquées (à partir de 12 ans) et à distance, mais assises ou debout. Là, boissons et repas pourront être servis, mais seulement aux tables qui devront être distantes d’1,5 mètre les unes des autres. Il est suggéré aux écoles d’organiser des réservations pour éviter de dépasser la taille des groupes.

Sorties scolaires d’un jour

Plusieurs autres aménagements doivent également intervenir à partir du 9 juin. Ils concernent notamment les sorties scolaires d’un jour. Celles-ci seront plus faciles à organiser puisque les groupes pourront se déplacer en transports en commun, ce qui reste interdit jusqu’à cette date. Les séjours avec nuitées, en revanche, restent interdits jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Enfin, concernant la rentrée de septembre, la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), informe les écoles que "les indications utiles seront transmises dans le courant du mois de juin, après échange avec les experts sanitaires et les ministres de l’Éducation des autres Communautés".