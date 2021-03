Sur le plateau de Jeudi en prime (RTBF) , le ministre du Budget et des Bâtiments scolaires, Frédéric Daerden (PS), s'est exprimé concernant le partage des fonds européens destinés aux bâtiments scolaires. "Je vais nuancer la clé de partage", a-t-il annoncé.



Une note sera présentée jeudi prochain au gouvernement en ce sens. "La clé doit être indicative", précise-t-il. "On doit être crédibles vis-à-vis de l'Europe." Et de promettre qu'il y aura "des vases communicants s'il y a des dossiers aussi qualitatifs que ceux de WBE."