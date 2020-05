La circulaire qui détaille le nouveau mode d’emploi des prochains retours en classe a été envoyée aux écoles peu avant minuit mercredi soir, dans la foulée du comité de concertation et d’une réunion avec les acteurs du secteur convoquée, en vidéoconférence, par la ministre Caroline Désir. Le nouveau texte introduit de très gros changements.

1. Qui peut reprendre et quand ?

Toutes les maternelles peuvent reprendre à temps plein à partir du mardi 2 juin, et toutes les primaires, à partir du lundi 8 juin (à temps plein aussi).

2. Pourquoi dit-on "peut reprendre" ?

Parce que, sur base de leurs réalités, les pouvoirs organisateurs peuvent choisir de différer ou d’adapter cette nouvelle étape. Libre à eux de fixer le moment exact de la reprise des leçons et le temps d’enseignement en fonction de leurs possibilités.

Dans l’enseignement spécialisé, compte tenu des spécificités notamment liées au transport scolaire, l’autonomie de choix est également laissée tant en ce qui concerne les élèves que le moment exact de la reprise et le temps d’enseignement.

3. Pourquoi les maternelles et les primaires en particulier ?

En un peu plus d’un mois, des changements majeurs sont intervenus dans la connaissance et la gestion de l’épidémie. Le choix de se concentrer sur ces années s’explique par le moindre risque épidémiologique des enfants de cet âge, à la fois entre eux et vis-à-vis du public adulte. Il est également motivé par l’impact du confinement sur leur santé mentale.

4. Les élèves sont-ils obligés de revenir ? Y aura-t-il des sanctions ?

Non. Comme depuis le début du déconfinement, les directions seront chargées de répertorier les demi-jours d’absence, mais l’objectif est de rétablir le contact avec les familles concernées. Ces absences ne feront l’objet d’aucun signalement.

5. Quand les parents seront-ils au courant de ce qui concerne leur enfant ?

Comme la situation variera d’une école à l’autre, la circulaire prévoit que les pouvoirs organisateurs communiquent au plus vite leur décision aux parents.

6. La taille des groupes reste-t-elle réduite ?

Non. Les groupes classes peuvent dépasser vingt élèves. Ils constituent autant de "bulles de contact" invitées à ne pas se mélanger (pendant les récrés par exemple).

7. Tout le monde suivra-t-il le même horaire ?

La circulaire est peu claire. Elle indique que les horaires d’arrivée et de départ des groupes d’élèves doivent être aménagés de façon à limiter autant que possible les regroupements de personnes. Mais comment est-ce possible si tout le monde revient ?

8. Que reste-t-il des mesures sanitaires détaillées dans la fameuse "check-list" ?

Les enfants ne doivent pas porter de masque. Seuls les membres du personnel dans le primaire restent soumis à cette obligation (sauf quand ils ne parlent pas et se trouvent à plus d’1,50 m).

L’hygiène des mains reste en revanche très stricte. Le personnel d’entretien et les agents de santé doivent porter des gants. Et tous les élèves et les membres du personnel doivent se laver les mains en entrant dans l’école, à chaque retour en classe, après être allés aux toilettes, après avoir toussé ou éternué, après avoir utilisé un distributeur et avant de quitter l’école.

Toutes les écoles doivent être équipées en savon, gel hydroalcoolique et serviettes en papier.

La règle "un lavabo-une toilette" disparaît. Ce qui semble signifier que toutes les toilettes seront rouvertes. Il ne reste qu’une recommandation, celle d’éviter autant que possible les regroupements.

9. Et la règle d’1,5 mètre : doit-on toujours rester éloigné ou pas ?

Non. Dans le maternel et le primaire, aucune distanciation sociale ne doit plus être respectée entre les enfants.

Et oui. La règle de distanciation sociale reste par contre de mise avec les adultes (entre membres du personnel, entre personnel et parents et entre personnel et élèves, sauf avec les enfants de maternelles).

10. Les repas seront-ils à nouveau prévus dans les cantines ?

Non. Les élèves mangeront leur pique-nique, de préférence en classe.

11. Faut-il encore s’attendre à d’autres changements ?

Cette étape est la dernière prévue pour cette année scolaire. Une marche arrière est toutefois toujours possible si la situation sanitaire l’exige.

12. Des garderies vont-elles encore être organisées ?

L’école qui ne reprend pas les leçons à temps plein est tenue de maintenir une garderie pendant le temps scolaire chaque jour de la semaine. Concernant les garderies d’avant et après la classe, elles auront lieu dans les tranches horaires habituellement prévues par les établissements.

13. Et pour le secondaire ? Qu’est-ce qui va changer ?

Pour l’enseignement secondaire, rien ne change sauf la taille des groupes classes, qui passe de dix à quatorze enfants maximum.