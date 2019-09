Des milliers d’élèves reprennent le chemin de l’école ce lundi matin. Et la rentrée scolaire de cette année 2019 est particulièrement sous le signe de l’écologie. En effet, de nombreuses marques surfent sur le respect de l’environnement en proposant des matériaux recyclés.

D’ailleurs, pour y voir pour clair en termes de bénéfices liés à l’empreinte écologique (et économique) de certains produits et de comportements durables lors de la rentrée scolaire, une grande étude commandée par l’association des éco-chèques en Belgique (Via) et réalisées par CO 2Logic vient apporter des éléments d’information objectifs et très intéressants. (...)