Huit universités belges sont reprises au classement mondial concocté par l'organisme britannique Quacquarelli Symonds (QS Word University Rankings 2020), qui compte 1.000 références.

La KULeuven est la première d'entre elles, classée 80e et en progression d'une place par rapport au classement publié en 2019. L'UGent pointe à la 130e place -venant de la 138e- dans ce classement dominé par trois universités américaines: le Massachussets Institute of Technology (MIT) en tête, suivi par Stanford (2e) et Harvard (3e). La première université européenne classée est la britannique Oxford (4e).

Le premier établissement universitaire belge francophone est l'UCLouvain, 167e (165e en 2019) dans ce "ranking" qui classe les établissements sur base d'une demi-douzaine de critères et notamment la réputation académique ou celle des diplômés au yeux des employeurs.

Puis, on trouve l'ULB en 251e position (chutant de la 239e marche), l'ULiège à la 429e place (391e) et l'UMons toujours classée dans la fourchette 591e-600e place.

La VUB est 195e (188e l'année dernière) et l'UAntwerpen toujours 223e.