Gaël Gilson enseigne le français en deuxième et troisième secondaires à l’athénée royal de Chênée. Depuis longtemps, il travaille sur l’utilisation du jeu vidéo à l’école et l’intègre dans ses cours, en plus de donner des formations et d’animer un blog sur le sujet. Aujourd’hui, il plaide pour que les jeux vidéo soient appréhendés comme un véritable objet culturel. "Il est grand temps de développer une éducation aux jeux vidéo, insiste-t-il. Et pourquoi pas dans les classes ?" Il défend ce point de vue ce jeudi 6 février au salon SETT à Namur. "Car il faut bien mesurer à quel point il s’agit d’un outil puissant en termes de présentation d’idées."