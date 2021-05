L’école catholique redéfinit sa mission de fond en comble : "Nous voulons former des personnes et non des individus" EnseignementInterview Monique Baus

© JC Guillaume

Le texte qui décrit les finalités de l’école catholique avait 25 ans. Il a pour but de coller aux défis du XXIe siècle et est axé sur la personne. L’enseignement de la philosophie et citoyenneté pourrait être adapté.