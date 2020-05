La présidente du collège des directions de BXL-BW pour le Segec Christine Toumpsin pointe plusieurs incohérences et dénonce l'absence de dialogue entre le ministère et les directions d'écoles.

Envoyée hier soir peu avant minuit, la circulaire ministérielle annonçant le retour à l'école des élèves de maternelles (le 2 juin) et des élèves de primaire (le 8 juin) suscite colère et inquiétude dans le réseau catholique francophone. La directrice du collège des directions de Bruxelles et du Brabant wallon Christine Toumpsin pointe plusieurs incohérences et dénonce l'absence de dialogue entre le ministère et les directions d'écoles.