Toutes les précisions concernant les nouvelles mesures dans l'enseignement supérieur ont été communiquées jeudi matin par circulaire. Le secteur rebascule en code rouge à partir du lundi 29 mars.

Les exceptions au distanciel obligatoire

Plus question d’activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel, sauf les exceptions suivantes: les laboratoires, travaux pratiques et cours artistiques qui ne peuvent pas être organisés à distance continueront en présentiel moyennant le port du masque et en veillant à limiter autant que possible le nombre d’étudiants présents en même temps.

Les évaluations pourront aussi avoir lieu en présentiel, soit en raison de leur caractère pratique, soit pour assurer l’égalité de traitement entre étudiants. Les consignes sanitaires restent bien sûr d’application (masque, distance de sécurité d'1,5 mètre, aération, désinfection, ...) Relevons que, dans le cas d’une évaluation écrite, un auditoire pourra accueillir jusqu’à 200 étudiants.

Mêmes principes en promotion sociale

La circulaire concernant l’organisation de l’enseignement de promotion sociale, dans le secondaire et le supérieur, a également été envoyée ce jeudi. Le code rouge sera aussi d'application dès lundi.

Les activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel sont désormais interdites, sauf si aucune alternative à distance n’est satisfaisante. Ces exceptions doivent bien sûr être organisées dans le strict respect de mesures sanitaires et en limitant la présence simultanée d’apprenants dans l’implantation à maximum 25%. Il ne pourra jamais y avoir plus de 10 apprenants par salle de cours.