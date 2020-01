Thierry Castagne préside depuis neuf mois la Fondation pour l’enseignement dont il aime à rappeler que, jeteuse de ponts entre les mondes de l’enseignement et de l’entreprise, c’est une fondation d’utilité publique unique en son genre. Nulle part ailleurs en effet, les patrons des patrons et les patrons de l’enseignement ne se retrouvent autour de la même table, plusieurs fois par an, à la fois pour élaborer des propositions et pour lancer des actions emblématiques.