La ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny a communiqué samedi sur les mesures prises pour la fin de l'année académique. (Tous les détails, concernant les examens notamment, sont à découvrir ici)

Parmi ces mesures, il est évidemment question de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie. Celui-ci sera reporté à fin août.

Comme le révèlé le communiqué, "l’examen du 3 juillet, en présentiel au Heysel, est reporté en raison des règles sanitaires qui devraient être en vigueur cet été, et afin de permettre aux 6ème secondaires de disposer d'un peu plus de temps pour se préparer étant donné que leurs cours de math, bio, chimie auront été interrompus pendant de nombreuses semaines. La première épreuve aura lieu le 28 août, sous réserve des règles sanitaires qui seront en vigueur à la fin du mois d'août. La deuxième épreuve aura lieu le plus tôt possible après la première épreuve, sous réserve d'une solution logistique qui permette de se conformer aux normes sanitaires, et au plus tard au début d’octobre."