"La KU Leuven et l’UCLouvain partagent une histoire commune de près de 600 ans et ensemble, nous construisons un brillant avenir international", déclare le recteur de la KU Leuven, Luc Sels. Pour Vincent Blondel, recteur de l’UCLouvain, "une coopération étroite nous aide à devenir plus forts au niveau international". Interview.