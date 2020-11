Comme chaque année, la société EF Education First a publié ce mardi son indice de compétence en anglais suite à l'analyse des compétences de 2,2 millions d'anglophones non natifs dans 100 pays et régions du monde, sur base de la réalisation d'un même test.

© IPM

Pour 2020, les Pays-Bas restent en première position, tandis que le Danemark et la Finlande sont à égalité en deuxième position.Les personnes âgées de 26 à 30 ans ont la plus grande maîtrise de l'anglais au monde, mais les adultes de plus de 40 ans obtiennent de meilleurs résultats que les 18-20 ans, ce qui souligne le rôle des universités et des lieux de travail dans le développement des compétences en anglais.La Belgique améliore son score en se hissant dans le top 10 des pays affichant une très bonne maîtrise de l'anglais. Elle passe devant le Luxembourg, la Pologne, Singapour et l’Afrique du Sud en prenant la 9ème position, 4 places de mieux que l'an passé.Comme l'année dernière aussi, les flamands gardent une belle longueur d’avance sur les francophones avec un score de 644 sur 800 (pour 575 en Wallonie et 616 à Bruxelles).La Flandre Occidentale est en première position des régions belges dans la maîtrise de l’anglais, suivie par Anvers, le Brabant-Flamand puis Bruxelles Capitale. Liège est la région wallonne en tête du classement de la Wallonie. Au classement des villes belges, Anvers devance Leuven, Gand, puis Bruxelles et Liège.