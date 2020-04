La deuxième phase de celui-ci telle que prévue par le décret Inscriptions devait, en principe, débuter lundi prochain (le 27). Cette date sera reportée. La décision officielle et les nouveaux détails sont à l'ordre du jour de la prochaine réunion du gouvernement, jeudi.





La deuxième phase en question concerne les inscriptions qui reprennent, sur place, dans les écoles où il en reste, pour les élèves qui ne sont encore inscrits nulle part ou en liste d'attente. Les circonstances ne permettent évidemment pas cette démarche.





Le 3 avril dernier, la Commission Inter-Réseaux des Inscriptions (Ciri) a validé le résultat de la première phase d'inscriptions, via formulaire officiel et indices composites. Quelque 1851 élèves se trouvent toujours en liste d'attente (c'est 18% de plus que l'année passée au même stade).