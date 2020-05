Le monde de l'enseignement néerlandophone s'est mis d'accord pour offrir des perspectives aux élèves, annonce vendredi le cabinet du ministre de l'Enseignement Ben Weyts. Celles-ci incluent une réouverture complète de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et des deuxième et quatrième années de l'enseignement secondaire. Les autres années retourneraient à l'école pendant au moins 1 jour par semaine, voire plus si possible.

La décision revient toutefois au Conseil National de Sécurité, où les entités fédérées sont représentées.