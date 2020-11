Les recettes et dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont fait l’objet de débats, depuis lundi, dans les commissions du Parlement francophone. Les projets de décrets concernant l’ajustement budgétaire 2020 et le budget initial 2021 présentés par le gouvernement début octobre ont été adoptés en commission Budget ce mercredi.

La quasi-totalité des revenus provient du fédéral. C’est une quote-part sur les recettes de la TVA et de l’impôt des personnes physiques que se partagent les Communautés française et flamande, en fonction du nombre d’élèves respectivement inscrits de part et d’autre. Seulement, cette "clef élèves" continue à se dégrader pour les francophones.