La Ligue des familles exige un changement politique pour rendre réelle cette gratuité.

À deux semaines de la rentrée scolaire, des milliers de parents vont écumer, dans les prochains jours, les rayons des magasins pour acheter les fournitures imposées par les écoles dans lesquelles sont scolarisés leurs enfants. Des listes parfois très longues, et dont le coût s’envole vite. La Ligue des familles, fervente défenseuse de la gratuité de l’enseignement, vient de le chiffrer, sur base de 44 listes glanées au sein de 36 établissements scolaires de Fédération Wallonie-Bruxelles : en moyenne, un enfant de 1re et 2e maternelles coûtera 76 € à ses parents pour la rentrée. Un enfant de 3e nécessitera un investissement de 134 €.

Plus on grimpe dans les études, plus le coût des fournitures s’élève. Le coût de la rentrée scolaire chiffre, en moyenne, à 234 € pour des élèves de primaire, et s’envole à 406 € dans le secondaire. "C’est une moyenne, confie Maxime Michiels, chargé d’études à la Ligue des familles. Dans certaines écoles, les listes explosent ces budgets."

(...)