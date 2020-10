Ces mesures d'accompagnement s'appliqueront aux étudiants en première année ou internationaux notamment, ainsi qu'au personnel. En code rouge, les cours à la VUB se feront au maximum à distance et le personnel sera prié de faire du télétravail. Une exception vaudra pour les séminaires et travaux pratiques qui nécessitent l'utilisation de matériel ou d'une présence physique. Les cours et activités de recherche difficiles à organiser en ligne pourront également se tenir sur les campus.

Des mesures d'accompagnement seront également mises en place pour des groupes spécifiques. Les étudiants en première années se verront encore proposer, dans la mesure du possible, des séminaires, travaux pratiques et exercices en présentiel. "C'est important pour leurs contacts sociaux et leur bien-être psychosocial pendant leurs débuts à l'université", souligne l'institution.

Les étudiants internationaux auront eux droit à un "buddyproject" pour être accueillis au mieux ainsi qu'à des lieux d'études. Pour les étudiants vulnérables ayant une situation familiale difficile, des installations seront mises en place sur le campus pour qu'ils puissent y étudier et bénéficier d'un accompagnement psychosocial.

Les restaurants universitaires de Jette et Etterbeek continueront de proposer des plats à emporter et la bibliothèque restera ouverte. Enfin, la VUB conseille à tous ses étudiants d'installer l'application coronalert et de suivre strictement les mesures sanitaires.