Un gros sondage a été lancé du 16 au 18 avril à l’initiative du Cium (le Comité interuviversitaire des étudiants en médecine) parmi les étudiants en médecine et en dentisterie qui, comme les autres, voient leur fin d’année chamboulée par le confinement. Du millier de réponses récoltées émergent plusieurs constats.

Pour le Cium, les examens à distance tels qu’envisagés ne peuvent avoir lieu: 73% des étudiants en médecine et dentisterie ne pensent pas être dans un état psychologique adéquat pour passer les examens à distance, bien que 72% aient le matériel nécessaire et que 55% soient dans un endroit propice au passage de ces examens. Beaucoup sont stressés, tristes. Certains se sont retrouvés en dépression, en burn-out. Des tentatives de suicide sont même évoquées.

Cette grande détresse ne peut être ignorée, insiste le Cium. D’autant que, selon lui, les examens sous le format prévu posent beaucoup de problèmes et ne permettront en aucun cas de juger les capacités réelles des étudiants (inégalités entre étudiants, matières non enseignées, risques de tricherie et de bug informatique, évaluation sans doute plus complexe, etc). Il demande donc que la session soit repoussée, le temps d'examiner attentivement tous les paramètres et de tester le système.

Comme celle-ci devra avoir lieu, le Cium réclame déjà l’allègement de la matière, des examens à cours ouverts, et un système de cotation qui ne comptera pas dans la note finale attribuée par les jurys de sélection pour les spécialités (84% des étudiants sondés pensent que les examens à distance porteront préjudice à leur note).

Pour plus de 80% des étudiants sondés, la communication n’a pas été assez claire ni efficace et les a laissés dans le flou. Environ 85% des étudiants en stage ont vu celui-ci fortement perturbé: beaucoup ont vu leur stage suspendu, ont dû changer de service ou de tâches. Une grande partie des étudiants concernés craignent pour leurs savoirs, 55% pensent que cette crise a eu un effet négatif sur leur apprentissage en stage, et pensent que cette crise affectera négativement leur pratique dans le futur. Et 61% pensent que leur note de stage va en pâtir. Enfin, il est important de noter que 62% des étudiants affirment qu'ils ne se sentaient pas en sécurité et n’étaient pas équipés du matériel adéquat.