La reprise partielle des cours le 18 mai continue à faire débat parmi la population. Alors que les élèves de 6e primaire et de 6e (et 7e) secondaire devront reprendre à cette date le chemin de l'école maximum 2 jours par semaine, plusieurs établissements et parents s'inquiètent.



" Pour de nombreuses maladies infectieuses, les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Il est donc normal que les parents, les écoles et même les médecins aient de nombreuses questions et veuillent être prudents", note Sciensano. Afin de répondre à leurs interrogations, l'Institut de Santé publique a publié un document récapitulant toutes les connaissances actuelles sur l'impact du coronavirus sur les jeunes.





Comment les enfants réagissent-ils au virus?



Des 266.393 cas de Covid-19 qui étaient rapportés en Europe jusqu’au 6 Avril, seulement 1,1% concernaient des enfants de moins de 10 ans et 2,5% des enfants entre 10-19 ans. Le décès causé par le Covid-19 chez un enfant de 12 ans en Belgique reste un évènement extrêmement rare. Seulement deux autres cas fatals ont été rapportés en Europe (en France, un adolescent de 16 ans et dans le Royaume Uni un adolescent de 13 ans). Ceci correspond aux données qu’on avait déjà de la Chine. Les associations pédiatriques de Belgique ont établi une liste de questions fréquentes sur la population pédiatrique qui peut être consultée en cliquant ici.



Les enfants, même sans symptômes, vont-ils transmettre le virus en masse?



Contrairement aux autres virus des voies respiratoires, il semblerait que le virus du SARS-CoV-2 ne soit pas facilement transmis par les enfants. Les données scientifiques actuelles montrent que c’est par les adultes et pas par les enfants du même ménage que l’on risque le plus d’être contaminé. En dehors des écoles, il est demandé que les enfants et leurs parents se tiennent encore à distance des personnes âgées et des personnes atteintes de comorbidités.

Que faire si mon enfant est malade?

Les enfants comme les adultes doivent rester à la maison s’ils sont malades. Si un enfant remplit la définition des cas, il doit être testé au Covid-19.



Les enfants vivant sous le même toit qu’une personne malade doivent, comme spécifié dans la procédure contact rester en isolement à la maison pendant 14 jours (période d’incubation maximale).

Si un enfant est (un cohabitant de) un cas confirmé, le retour à l’école ou à la crèche se fait comme décrit ci-dessous:

Un enfant, cas Covid-19 confirmé ou possible, présentant des symptômes légers, sans hospitalisation:

Peut retourner à l'école/à la crèche 7 jours à compter du début des symptômes, à condition qu'il n'ait pas eu de fièvre les 3 derniers jours ET qu'il ait également montré une amélioration considérable des symptômes.

Un enfant avec Covid-19 confirmé ou possible ayant été hospitalisé:

Peut retourner à l'école/crèche en concertation avec son médecin traitant et au moins 7 jours à compter du début des symptômes.

Un enfant dont l'un des parents ou des cohabitants est malade de COVID-19

S'il est asymptomatique, il ne peut retourner à l'école/crèche que 14 jours après le dernier contact haut-risque avec le membre de la famille infecté OU 14 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l’isolement à domicile.

S'il présente des symptômes, il doit de préférence testé. Si le résultat est positif, le cas est confirmé (voir ci-dessus). Si le résultat est négatif, voir les mesures pour asymptomatiques ci-dessus. Si le résultat est absent (pas de test réalisé), cela dépendra de l'avis du médecin.



Les masques en tissu ne sont pas recommandés pour les enfants en crèche et de moins de 12 ans, car leur utilisation correcte ne peut pas être appliquée à ces âges-là.

Dans les écoles secondaires, le Conseil National de Sécurité a décidé que le port d’un masque en tissu est obligatoire.