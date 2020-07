Le deuxième cycle d'examens en jury central est annulé, révèle Le Soir vendredi. En cause, la réorganisation et la reprogrammation des examens du premier cycle, interrompus par le Covid-19. Une annulation jugée catastrophique par les élèves, car ce report de session reviendrait à leur faire perdre six mois, voire 18 mois en cas d'échec.

L'administration générale de l'enseignement avance des raisons purement organisationnelles et administratives. "Le cycle d'examens en cours a dû être interrompu le 16 mars dernier en raison de la crise sanitaire. De nombreux scénarios de reprise des examens ont été envisagés en fonction de l'évolution de la situation. L'objectif de la direction des jurys de l'enseignement secondaire est de permettre à tous les candidats inscrits de poursuivre leur session dans les meilleures conditions possibles."