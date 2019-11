Enseignement La question de l'équivalence des diplômes pose problème: le médiateur réclame plus d’agents Monique Baus

Marc Bertrand, le médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, a rendu mercredi son rapport annuel 2018. Il relaie un nombre stable de dossiers ouverts (3 243 pour 3 283 en 2017, dont toujours 60 % en Wallonie). Sans surprise et comme chaque fois, l’administration de l’enseignement est la plus visée (918 dossiers sur les 1 196 qui concernent la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui en fait le principal terrain d’action du médiateur pour toute la francophonie).