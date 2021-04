Le port du masque ne devrait plus être obligatoire pour les élèves de 5e et de 6e primaire à la rentrée du 19 avril. C'est l'une des décisions prises par les acteurs francophones de l'enseignement, qui se sont réunis ce mardi, selon Sudinfo. Notons cependant que la ministre de l'Education n'a pas officialisé la mesure. Caroline Désir compte présenter les changements qui seront d'application à la rentrée dans une circulaire qu'elle fera paraître à l'issue du Comité de concertation.

Pour rappel, l'obligation du port du masque en 5e et 6e primaire avait été instaurée lors du Codeco du 23 mars dernier et n'avait été d'application que deux jours et demi puisque les écoles avaient dû fermer une semaine avant les congés de Pâques.

Notons également que la Flandre continuera elle d'imposer le masque en 5e et 6e primaire.

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) avait pour sa part indiqué plus tôt ce matin que les écoles reprendront bien le 19 avril comme prévu, mais pas en présentiel à 100%: seules les maternelles, les primaires et les 1re et 2e années secondaire reprendront à 100% en présentiel. À partir de la 3e secondaire, il s'agira d'un retour à l'enseignement hybride, avec une partie en présentiel et une partie à distance. "Il devrait y avoir une évaluation au cours des prochaines semaines pour évaluer la possibilité d'une réouverture totale du secondaire le 3 mai - c'est la date ultime pour l'enseignement secondaire", a déclaré Rudi Vervoort sur LN24.

L'enseignement supérieur reprendra lui également le 19 avril, à 20% de présentiel.