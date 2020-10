En ces dernières heures de classe avant le congé prolongé de Toussaint, l’incertitude concernant l’évolution des conditions sanitaires et des mesures qui y sont liées prive le monde scolaire de perspectives sûres pour la rentrée du 12 novembre.

Le choix de maintenir les cours dans les classes a été rappelé à de nombreuses reprises, notamment à cause du fossé qui se creuse entre les écoles, entre les professeurs et, in fine, entre les élèves. Mais pourra-t-il se maintenir ?