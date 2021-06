En attendant, les décisions des conseils de classe ont été transmises à chacun. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages de gratitude de la part d’élèves et de leurs familles à l’égard d’enseignants et d’autres professionnels qui, en les cadrant, en les soutenant et en les encourageant, leur ont permis d’atteindre leurs objectifs. Ces équipes pédagogiques, comme les parents et les ados, ont fait preuve de beaucoup de courage et d’adaptabilité dans ce cheminement et l’heure est venue, pour eux, de profiter enfin de vacances bien méritées. Mais un tableau plus sombre se dessine pour d’autres (surtout en secondaire), dont les associations assistent en ce moment, sur le terrain, au grand désarroi.