Les activités étudiantes sont maintenues, sous certaines conditions.

Grâce aux multiples réunions tenues entre les comitards, l’UCLouvain et la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, les étudiants ont gain de cause : les cercles, régionales et les kots-à-projets pourront organiser des événements pendant l’année. Cependant, le Covid oblige tout le monde à être responsable, même dans la guindaille.