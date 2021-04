Outre les questions délicates concernant la réouverture de l'Horeca et la reprise des métiers de contact, le thème de l'enseignement figurait également sur la table du Comité de concertation, ce mercredi. Plus précisément, il était question de préparer la rentrée scolaire du 19 avril, qui devait normalement s'effectuer à 100% en présentiel pour tous les élèves, comme l'avait décidé le précédent Codeco du 19 mars.



Finalement, les autorités ont décidé de maintenir le système hybride de cours pour les élèves à partir de la troisième secondaire. Ainsi, seuls l'enseignement fondamental (primaire et maternel), l'enseignement en alternance, celui spécialisé et le premier degré du secondaire reprendront les cours entièrement en présentiel à partir de lundi 19 avril.

Pour le 2e et 3e degré de l'enseignement secondaire, le Premier ministre, Alexander De Croo, a confirmé que les cours à 50% en présentiel étaient maintenus. En ce qui concerne le supérieur, c'est finalement un maximum de 20% de présentiel qui a été acté.

Examens et excursions

Dans l'enseignement secondaire et supérieur, et à partir du 19 avril, les examens pourront être organisés en présentiel.

Dans l'enseignement fondamental et secondaire, les activités scolaires extra muros (les excursions, les journées sportives, etc.) d'une durée maximale d'un jour seront à nouveau autorisées.

Le Comité de concertation souhaite conserver les écoles ouvertes au maximum, car "cela contribue de manière essentielle au bien-être mental des jeunes".

Le 3 mai, au plus tard, la situation des écoles sera de nouveau évaluée. Une extension de l'enseignement en présentiel pour le 2e et 3e degré de l'enseignement secondaire sera peut-être envisagée.

La ministre de l'Education en FWB, Caroline Désir, doit présenter ce mercredi un protocole présentant toutes les mesures qui accompagnent cette rentrée scolaire.