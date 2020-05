En cause: la distribution des masques prévue entre vendredi et dimanche.

Les conditions de la reprise des cours se précisent progressivement. Parmi les dernières incertitudes, figure le jour de la livraison effective des masques suivant les procédures habituellement en vigueur pour les évaluations externes. Selon toute vraisemblance, ces masques seront livrés au plus tard dans le courant de la journée de dimanche prochain, non pas dans les écoles elles-mêmes mais dans les centres de distribution organisés localement pour les écoles des différents réseaux d’enseignement.

Lorsque les masques seront disponibles dans ces centres de distribution, il conviendra d’aller les y chercher, de vérifier les colis, de s’assurer de la conformité des masques avec les attentes et de leur disponibilité en nombre suffisant, de les trier et d’en préparer la distribution aux élèves et aux membres du personnel.

Sur cette base, confirmation pourra être faite aux parents et aux enseignants quant au fait que l’ensemble des conditions de reprise des cours prévues par la circulaire sera effectivement assuré.

Pour que l’ensemble de ces opérations importantes puissent se mener en bon ordre, le Secrétariat général de l’enseignement catholique recommande aux écoles qu’il représente et coordonne de reprendre effectivement les cours en présentiel le mardi 19 mai pour les classes terminales de l’enseignement fondamental et secondaire.

La présente recommandation s’inscrit dans le respect du prescrit de la circulaire qui précise que sous réserve de l’équipement, une première phase de reprise des leçons pourrait s’entamer à partir du 18 mai au plus tôt, à concurrence de 2 jours par semaine maximum par groupe d’élèves. Cette recommandation s’inscrit également dans l’interprétation de cette disposition convenue avec la Ministre Désir : les écoles sont tenues de reprendre les leçons dans les meilleurs délais possibles, mais après s’être assuré de la possibilité de respecter les conditions prévues.