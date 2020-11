La reprise des cours devrait bel et bien avoir lieu dès ce lundi 16 novembre dans toutes les écoles du royaume. "Il est prévu qu’on rentre le 16 et on rentrera le 16. Les écoles s’y préparent", nous indique le porte-parole de Caroline Désir (PS), ministre de l’Éducation, qui souhaite éviter que le doute s’installe dans l’esprit des parents.

Elle rejoint les propos du Premier ministre, Alexander De Croo, qui a affirmé lundi sur La Première que la date du 16 novembre "est bien celle où les écoles recommencent". Il a ajouté qu’"il y a un certain risque quand des gens se rencontrent, c’est toujours le cas avec une pandémie comme celle-ci", nuançant toutefois car maintenir l’enseignement est primordial dans la mesure où "des enfants ont un retard d’éducation par rapport à la première vague".

Pour rappel, les vacances de Toussaint ont été prolongées d’une semaine en raison de la seconde vague de coronavirus. Un comité de concertation doit avoir lieu ce vendredi après-midi pour faire le point sur l’évolution de l’épidémie et les mesures prises et à prendre.