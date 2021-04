C'est ce qui a été décidé lundi lors de la concertation entre le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), et les organisations concernées.

En outre, certaines mesures sont également un peu assouplies, bien que l'obligation du masque buccal pour la cinquième et la sixième année reste d'application. Concrètement, cela signifie que l'enseignement primaire et la première année de l'enseignement secondaire seront à 100% en présentiel. Les élèves des deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire auront cours à mi-temps en présentiel et l'autre mi-temps à distance.