Le hall est désert et les chaises s’empilent sur les tables, cerclées de ruban rouge et blanc qui en empêche l’accès. D’ordinaire, la salle d’accueil du collège Notre-Dame de la Paix d’Erpent grouille d’élèves et de professeurs. Aujourd’hui, les 1 200 adolescents sont à la maison. Mais certains d’entre eux reviennent dès lundi.

"Le collège est et doit rester un lieu de rencontre et de sociabilité pour les élèves, entame le directeur de l’établissement, Stephan de Brabant. Nous tentons de garantir une certaine homogénéité pour eux. Même si, dans les circonstances actuelles, il est plutôt demandé de les séparer."

Dans cet établissement de la région namuroise, la direction, les enseignants et les membres du personnel mettent les bouchées doubles pour garantir une reprise en douceur et éviter, dans la mesure du possible, de céder au climat anxiogène.