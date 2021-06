Les études scientifiques et techniques n’attirent que 15 % des étudiants Enseignement08:18 Monique Baus

© BELGA

La Belgique dans son ensemble, et la Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier, présentent l’une des plus faibles proportions d’étudiants inscrits dans les filières "Stim" d’Europe. Stim, c’est l’acronyme francophone du Stem anglais, plus connu, pour sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (1).