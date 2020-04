Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est réuni ce mardi et déterminer les scénario en application pour la fin de l'année scolaire dans l'enseignement obligatoire. Les projections dépendent des dates de fin du confinement qui seront décidées par le Conseil National de Sécurité lors de sa prochaine réunion.

Si le confinement est prolongé au delà du 19 avril et que les écoles restent fermées, les examens de fin d'année seront annulés, a indiqué la ministre de l'Education Caroline Désir (PS).

Comment déterminer qui pourra accéder à l'année supérieure, si le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai ou au delà ? Ce sont les conseils de classe qui détermineront si l'élève peut ou non accéder à l'année supérieure. Une décision qui leur revient également concernant les évaluations externes. Le CEB (sixième primaire), le CE1D (deuxième secondaire) et le CESS (sixième secondaire) seront bel et bien annulées, mais les élèves pourront toutefois passer au cycle supérieur.

Les heures de classe normalement destinées à la tenue des examens, révisions et corrections ne seront pas perdues. Ces périodes seront transformées heures de cours destinées à rattraper le retard dans la matière provoqué par la suspension des cours. La ministre de l'Education demande aux établissement de favoriser l'apprentissage jusqu'au 26 juin. Les derniers jours du mois seront consacrés à la réunion des jurys.