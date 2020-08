© Montage (Jean-Christophe Guillaume et Reporters)

Alors qu’en primaire et en secondaire, une rentrée complète pour tous a été annoncée ce jeudi, la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, a rencontré les représentants des universités, les experts sanitaires, les syndicats et les étudiants ce vendredi pour mettre en place un plan de bataille pour la rentrée dans les hautes écoles, universités (210.000 étudiants) et pour l’enseignement de promotion sociale (143.000 inscrits).

La ministre Valérie Glatigny a également donné des détails concernant les fêtes étudiantes.