D’après le directeur général de l’enseignement catholique flamand, Lieven Boeve, 30 à 40% des parents auront besoin de confier leurs enfants aux garderies dans le mois qui vient.

“Les écoles tirent la sonnette d’alarme”, a-t-il déclaré mardi matin. “Elles ne pourront pas assurer à la fois ces garderies et les retours au cours des classes prioritaires.” Et de faire appel aux entreprises pour participer à l’accueil des enfants ne pouvant être pris en charge par leurs parents qui doivent travailler et dont les cours ne reprennent pas.

Si le scénario de reprise avait été le même, peut-être les écoles francophones lanceraient-elles déjà le même SOS.