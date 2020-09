Après le fondamental et le secondaire, on estime à environ 210 000 le nombre d’étudiants qui font leur rentrée ce lundi dans l’enseignement supérieur. Comme chez les plus jeunes, l’année académique qui commence est marquée par la pandémie et les mesures qu’elle impose. Mais pas seulement. L’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles continue à évoluer dans un contexte budgétaire compliqué. Plus que jamais, la nécessité d’un refinancement figure dans le top 10 des constats qui plantent le décor de 2020-2021.