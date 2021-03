La circulaire a été envoyée dans les écoles lundi avec le détail des mesures supplémentaires à appliquer à partir du mercredi 24 mars - et jusqu’aux vacances de Pâques - et qui avaient été prises dimanche par les trois ministres communautaires de l’Éducation, à la demande du Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD) et du ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (SP.A). Sera-ce suffisant ou des décisions plus radicales devront-elles être prises, pour l’école ou pour d’autres secteurs ? La réponse viendra du commissaire Corona, Pedro Facon, et du duo De Croo-Vandenbroucke.