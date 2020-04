La boule au ventre et le regard rivé sur sa boîte e-mail, Laurie, en 1ere bac, guettait lundi les instructions relatives aux examens qui devaient être communiquées aux étudiants “au plus tard le lundi 27 avril”, selon l’arrêté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui entérine les mesures de la fin de cette drôle d’année académique chamboulée par le coronavirus. Et ça commence mal. “Le seul message que j’ai reçu, c’est un prof qui ne veut rien dire avant le 10 mai. C’est abusé, quoi !”.Pour le reste, silence radio. Oral ? Écrit ? Questions à choix multiples ? À livres ouverts ? En début de soirée, toujours zéro info. “Et là, je suis censée étudier zen en attendant”, s’énerve Laurie. “J’arrête pas d’aller regarder”.