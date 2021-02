Repas chauds, photocopies... : les écoles peuvent-elles réclamer des frais pour les services supprimés à cause du Covid? Enseignement Monique Baus

© Bauweraerts Didier

La pandémie modifie fortement le déroulement habituel des activités scolaires. Les repas chauds ont disparu des cantines qui, souvent, ont fermé leurs portes. Les activités extra-muros et les activités sportives sont, pour la plupart, un lointain souvenir. Et, pour les plus grands, la moitié des cours sont suivis à la maison. Avec quelles conséquences sur les frais scolaires ? En théorie, pas question bien sûr de payer pour un "service" non reçu.