Vendredi soir, il a été décidé en Conseil national de sécurité de prolonger les mesures de confinement jusqu'à la fin des vacances de Pâques, avec maintien, au cours de ces deux semaines de vacances, d'une possibilité de garderie dans les écoles, comme c'est le cas actuellement.

Samedi matin, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est rassemblé pour préciser et ensuite communiquer aux acteurs de l'enseignement les modalités de cette garderie: le personnel qui est normalement en congé en période de vacances scolaires pourra bien l'être, mais la FWB compte sur quelques volontaires pour la garderie requise.

Dans les écoles, "les membres du personnel habituellement en congé le sont bien durant les vacances de printemps", mais ceux "qui le souhaitent peuvent toutefois se porter volontaires pour participer à l'organisation d'une garderie dans les conditions prévues par le Conseil National de Sécurité", communique samedi midi le cabinet de la ministre de l'Éducation Caroline Désir.



Les enseignants qui se porteraient volontaires pour se rendre à l'école verraient ces heures de garderie "assimilées à des prestations d'enseignement".