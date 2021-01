Le cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (CD&V), a donné les chiffres lundi matin : sur pas moins de 187 991 formulaires de retour de vacances rentrés pendant les congés de Noël, 160 208 concernaient des retours de zones rouges. Près de 40 000 personnes sont rentrées de l’étranger rien que ce week-end, a précisé le cabinet du ministre.

Toutes ces personnes vont-elles respecter la quarantaine et les tests imposés à ceux qui sont restés en zone rouge plus de 48 heures ? La question ne semblait traumatiser personne dans les écoles, lundi matin, selon les coups de sonde effectués auprès des pouvoirs organisateurs et dans les établissements. "Je fais confiance aux parents : ils connaissent les consignes. C’est une question de respect des autres et de responsabilité", estime cette enseignante dans une grosse école fondamentale namuroise.