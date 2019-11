Le Baromètre de la diversité dans l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles est publié. C’est une première. Réalisé par trois chercheurs du Germe (Faculté de philosophie et sciences sociales de l’ULB) à la demande d’Unia (le Centre interfédéral pour l’égalité des chances), il scrute tous les facteurs en lien, à l’école, avec la production d’inégalités et de discrimination. Ce travail a été mené en collaboration avec la KUL et l’Université de Gand qui ont réalisé la même recherche pour l’enseignement flamand.