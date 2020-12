Comment va se dérouler la session de janvier dans l’enseignement supérieur ? Le cadre a été fixé en fin de semaine passée par la ministre de tutelle, Valérie Glatigny (MR). Pour accéder à la demande du secteur, certains examens pourront être organisés sur les campus, moyennant une série de règles sanitaires (pas plus de 200 personnes par auditoire, port du masque obligatoire, occupation d’une place sur cinq, désinfection du poste de travail avant et après son utilisation, durée maximale de trois heures par épreuve, pause d’une heure entre deux examens dans un même auditoire). Horaires et modalités doivent être communiquées aux étudiants d’ici au 11 décembre maximum.