Luc Sels réélu haut la main recteur de la KULeuven Enseignement Jacques Hermans

© JC Guillaume

On lui reprochait de ne pas être assez présent dans les médias. À quoi il répondait que le poids d’un recteur se calcule trop souvent à l’aune de ses interventions dans l’émission De Afspraak. Or, le recteur sortant, aujourd’hui reconduit dans ses fonctions pour quatre ans, rappelle que la seule chose qui compte au final, c’est l’impact de la KU Leuven et des disciplines qui y sont enseignées.