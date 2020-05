Les écoles rouvrent leurs portes à Bruxelles et en Wallonie ce lundi 18 mai. Quelque 120.000 élèves retournent en classe pour une "rentrée" pas comme les autres, après deux mois de cours à distance. La ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles tient à rassurer les parents ce lundi matin: tout est prêt. "Toutes les écoles ont bien été servies en masques", affirme Caroline Désir au micro de Bel RTL.

La ministre s'attend à un taux de présence entre 50 et 60%, selon les estimations des différents réseaux. "On verra à la fin de la journée pour un bilan plus précis", ajoute-t-elle. Mais si Caroline Désir encourage vivement les parents à ne pas craindre de déposer leurs enfants à l'école, elle comprend que l'inquiétude persiste à cause du virus. "Il faut les comprendre et les rassurer", assure-t-elle. La ministre voit dans ce retour en classe l'opportunité de rétablir du lien social.

Il est toutefois important que les enfants malades ne soient pas déposés à l'école. "Un enfant malade, on ne le met pas à l’école et on appelle son médecin pour qu’il puisse être testé, insiste Mme Désir. S’il tombe malade à l’école, les parents seront directement contactés."